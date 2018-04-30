Great Wall и MINI начнут выпуск электрокаров в Китае

Баварский автогигант BMW AG вместе с Great Wall, договорился о создании совместного предприятия, которое будет работать на территории КНР. На заводе наладят выпуск автомобилей бренда MINI и электрокаров китайской компании. Об этом проинформировало агентство Bloomberg.

BMW AG и Great Wall заключили соглашение, по которому каждой стороне проекта будет отведено по 50% СП. Производители на первом этапе вложат в предприятие 128,4 млн долларов.

СП BMW AG и Great Wall будет называться Spotlight Automotive Limited. На этом предприятии будет налажен выпуск автомобилей британского бренда MINI. Кроме того, на заводе будут разрабатываться и производиться электрокары Great Wall. Последние будут ориентированы на рынок Китая.

СП Spotlight Automotive будет построено в провинции Цзянсу. По словам представителей BMW AG, сотрудничество с Great Wall важно для Китая, так как местные власти реализовывают программу, направленную на увеличение количества электрокаров и сокращение числа автомобилей с ДВС для улучшения экологической обстановки в стране.

К слову, баварцы в последнее время проявляют заинтересованность к Китаю. Так, накануне BMW AG сообщила, что СП с Brilliance Automotive Group Holdings будет расширено. Кроме того, немецкий производитель собирается сотрудничать с Baidu, чтобы разрабатывать беспилотный транспорт.