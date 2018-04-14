Новый флагманский внедорожник Hyundai Palisade могут вывести на рынок РФ

Южнокорейская компания Hyundai собирается выпустить кроссовер Palisade до конца этого года. Известно, что автомобиль-прототип компания представила еще в прошлом месяце.

В июне на грандиозном мотор-шоу, происходящем в Пусане, автокомпания показала HDC-2 Grandmaster, на базе которого и построен новый кроссовер.

Глава отделения Hyundai в России Алексей Калицев заявил, что есть все шансы увидеть новинку на российском авторынке.

Никаких характеристик кроссовера компания не раскрывает. Но известно лишь, что в основе автомобиля находится платформа, согласно которой двигатель расположен поперечно.

Кроме того, управляющий компании в России напомнил, что скоро на отечественный рынок поступят автомобили Tucson в обновленном варианте, а также Santa Fe нового поколения.