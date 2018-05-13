Опубликован ТОП-10 популярнейших авто с пробегом в Сибири

Жители Сибирского федерального округа, согласно подсчётам аналитиков агентства «АВТОСТАТ», с января по май нынешнего года приобрели 301 800 автомобилей с пробегом, что на 0,1% меньше прошлогоднего показателя.

Наибольшей популярностью в Сибири среди подержанных машин пользуется Toyota Corolla. По итогам первых пяти месяцев 2018 года такая модель нашла в регионе 16 100 покупателей (+1%). Второе место заняла Toyota Camry, которая разошлась тиражом в 8 400 экземпляров (-0,4%).

Результат в 7 100 проданных авто за отчётный период (-8%) позволил российской LADA 2107 занять третье место на вторичном сибирском авторынке. Далее следуют подержанные LADA 4х4 и LADA 2114, выбор на которых остановили 6 100 (-5%) и 4 600 (-8%) человек соответственно.

Вторая половина рейтинга популярнейших авто с пробегом в Сибири представлена следующими моделями: Toyota RAV4 (4 600 ед.; +4%), Honda CR-V (4 400 ед.; -2%), Ford Focus (4 100 ед.; +1%), LADA 2106 (4 000 ед.; -20%) и Toyota Corona (3 900 ед.; -8%).