Новое поколение кроссовера KIA Soul попало на видео во время тестов

Компания Kia приступила к дорожным тестам кроссовера Soul новой генерации. Автомобиль удалось снять на видео на американских дорогах, после чего шпионский ролик был размещён на YouTube.

Судя по опубликованным кадрам, новинка проходит испытания в плотном камуфляже, покрывающем весь кузов за исключением крыши. Согласно предварительной информации, следующее поколение Kia Soul получит характерный угловатый кузов. Наряду с этим ряд элементов дизайна модель унаследует от прототипа Trail’ster, дебютировавшего на автосалоне в Чикаго ещё в 2015 году.

В основу кроссовера ляжет новая платформа, предполагающая наличие полного привода, поэтому не исключено, что у модели появится версия 4x4. Ожидается, что в моторной гамме нового Kia Soul сохранятся некоторые актуальные двигатели. Базовым будет 1,6-литровый мотор, выдающий 132 лошадиные силы.

Также автомобиль предложат с 2,0-литровым 163-сильным агрегатом и с 1,6-литровым 4-цилиндровым турбомотором с отдачей в 204 «лошадки». Как и актуальная генерация, модель будет доступна в полностью электрическом варианте. Отметим, что новый кроссовер Kia Soul должен поступить в продажу в начале 2019 года.