Skoda Kodiaq RS получит 240-сильный дизельный мотор

Чешские машиностроители готовят к презентации «заряженный» кроссовер Skoda Kodiaq RS. Автомобиль получит новый мощный двигатель, а дебют транспортного средства состоится на Парижском мотор-шоу будущей осенью.

Инсайдеры чешской марки сообщили, что к дебюту готовится «подогретый» кроссовер Skoda Kodiaq RS. Ожидается, что моторный отсек транспортного средства займет турбированный дизельный мотор 2.0 отдачей 240 л.с. Этим же агрегатом оснащается «заряженный» Volkswagen Tiguan. Уже в стандартном виде высокопроизводительный чешский вседорожник будет полноприводным.

Кроссовер Skoda Kodiaq RS получит обвес с улучшенной аэродинамикой, колесные диски с новым дизайном, а интерьер автомобиля будет дополнен спортивными акцентами. Также для вседорожника предусмотрены адаптивная подвеска, особые настройки РКПП и усиленные тормоза.

Напомним, ранее предсерийная версия кроссовера Skoda Kodiaq RS побывала на Северной петле Нюрбургринга. Машина установила новый рекорд для семиместных паркетников в своем классе. Автомобилем управляла гонщица Сабина Шмитц.