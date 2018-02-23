Nissan представил дом для серферов на базе пикапа Titan

У пикапа Nissan Titan появилась еще одна версия для приключений и активного отдыха. Автомобиль представлен в виде дома для серферов и рыбаков. Модификация транспортного средства именована Surfcamp.

Основой для новой модификации пикапа Nissan Titan стала версия XD Midnight Edition. Surfcamp изобилует разнообразными решениями, которые призваны сделать комфортным и увлекательным отдых серферов и рыбаков. По сути, японцами представлен своего рода дом на колесах, которым движет силовой агрегат 5.0 V8 Cummins отдачей 310 л.с. и 752 Нм.

Пикап Nissan Titan Surfcamp оснащен подвеской ICON и колесными дисками ICON Alpha с внедорожными шинами Nitto Ridge Grapple. Кузов машины украшает стильная ливрея, выполненная в духе моделей старых Nissan Patrol и Datsun Bluebird Wagon из Hot Wheels.

Грузовую платформу пикапа Nissan Titan Surfcamp обустроили таким образом, чтобы в ней можно было удобно хранить гидрокостюмы, рыболовные снасти, доски для серфинга и тому подобное. На крыше автомобиля располагается экспедиционный багажник. Кроме того, грузовичок наделен душем, палаткой, тентом и холодильником. Surfcamp стал последней «приключенческой» версией пикапа Nissan Titan. О продажах и стоимости транспортного средства пока не сообщается.