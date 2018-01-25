В Гудвуде дебютирует первый индийский гиперкар Vazirani

Индийская компания Vazirani Automotive из Мумбаи сообщила, что представит в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде своей первый гиперкар. Накануне разработчики показали в интернете тизерный видеоролик, демонстрирующий новинку.

Компания Vazirani Automotive назвала свой автомобиль Shul. Машина представляет собой первый гиперкар в истории индийского машиностроения. Движущей силой транспортного средства станет электрическая установка с микротурбогенератором. Презентация Shul состоится на Фестивале скорости в Гудвуде, который начнется 12 июля.

Компаний Vazirani Automotive основана бывшим дизайнером компаний Rolls-Royce, Jaguar и Land Rover. В разработке гиперкара Shul принял участие Кадзунори Ямаути, создатель серии видеоигр Gran Turismo.

Тизерное видео, опубликованное накануне, не дает полного представления о внешности гиперкара Shul. Однако можно заметить, что агрессивные элементы экстерьера транспортного средства выполнены в духе Koenigsegg и Hennessey. Также в ролике заметны углеволоконные кузовные панели.

Микротурбогенератор не является новинкой в автопроме. Ранее его использовала китайская компания Techrules при разработке суперкара Ren, а также его трековой модификации RS.

«Топовый» Techrules Ren имеет силовую установку, состоящую из шести электромоторов с двумя турбинами на дизельном топливе, а также из аккумуляторов емкостью 32кВт-ч. Производительность установки составляет 1 305 л.с. и 2 340 Нм.