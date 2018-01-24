В России подорожал кроссовер Lexus NX

Отечественные эксперты изучили первичный рынок премиальных SUV в России, в результате чего выявили подорожание кроссовера Lexus NX. Специалисты сообщают, что вариации NX200, NX300 и NX300 Hybrid прибавили в цене 51-74 тыс. рублей независимо от комплектации.

Lexus NX200 отличился самым маленьким подорожанием в 51 тыс. рублей. В базовом исполнении Comfort стоимость машины отныне составляет 2 308 000 рублей. «Топовая» Luxury Safety AWD обойдется в 2 926 000 рублей. Независимо от комплектации, вариация NX200 оснащается агрегатом 2.0 отдачей 150 л.с. с РКПП.

Lexus NX300 прибавил в цене 56 тыс. рублей. Базовая версия Progressive теперь продается в России за 2 715 000 рублей. В максимальной сборке Exclusive 2 Safety вседорожник с полным приводом предлагается за 3 436 000 рублей. Все комплектации машины получают мотор 2.0 производительностью 238 л.с. с АКПП.

Гибридный Lexus NX300 Hybrid стал дороже на 74 тыс. рублей. Минимальная стоимость машины выросла до 2 947 000 рублей в версии Executive. «Топовая» Exclusive теперь доступна за 3 752 000 рублей. Комбинированная силовая установка автомобиля на базе ДВС 2.5 выдает мощность 155 л.с. Агрегат комплектуется РКПП и полным приводом.

Ранее сообщалось, что продажи марки Lexus растут в России. За январь-июнь текущего года жители страны приобрели 11 507 машин японского бренда, что на 9% больше, чем год назад.