Стала известна стоимость BMW 8 Series

Уже в декабре начнутся продажи BMW 8 Series в США. Пока американские дилеры принимают заказы только на топовую версию M850i.

Компания уже сообщила точную стоимость новинки – 111 тысяч 900 долларов, что равняется 6 миллионам 990 тысяч рублей. В США этот автомобиль будет представлен в особой версии. Напомним, что на основной версии установлен 3,0-литровый дизельный мотор, мощностью в 312 лошадиных сил.

На американской версии BMW 8 Series поставили 4,4-литровый битурбированный мотор. Его мощность приравнивается к 523 лошадиным силам. До 100 км/ч автомобиль способен разогнаться всего за 3,7 секунды. Максимально развиваемая скорость – 250 км/ч.

В салоне автомобиля установили 12,3-дюймовую приборную панель, кожаные сидения, выполненные в спортивном стиле, аудиосистему на 16 динамиков. На автомобиль поставили светодиодные фары LaserLight.

Напомним, что новый BMW 8 Series был презентован еще в июне текущего года.