Nissan выпустит новый бюджетный кроссовер под брендом Venucia

Новый субкомпактный кроссовер готовится к дебюту. Его разработкой занимаются японский и китайский автогиганты Nissan и Dongfeng. Автомобиль позиционируется как бюджетный паркетник, который будет продаваться под брендом Venucia.

Китай выступит в качестве первого рынка для субкомпактного кроссовера от Nissan и Dongfeng. Жителям Поднебесной паркетник под брендом Venucia станет доступен в четвертом квартале текущего года. По предварительным данным, основой для автомобиля послужит то же шасси, на котором спроектированы Juke и Kicks.

Проект нового кроссовера Venucia пока не рассекречивается. Известно, что Nissan и Dongfeng уже тестировали паркетник. Фотошпионы запечатлели прототип транспортного средства во время испытаний. Судя по снимкам автомобильных папарацци, машина похожа на модели Venucia T70 и T90. Оба кросса являются копиями моделей Nissan Qashqai и Murano предыдущих генераций.

По мнению инсайдеров, новый бюджетный кроссовер Venucia может быть оснащен бензиновой силовой установкой, которая применяется в паркетнике Nissan Kicks. Речь идет о 1,5-литровом агрегате мощностью 124 л.с. Пару ему составляет шестискоростная МКПП или бесступенчатый вариатор. Новинка будет предлагаться с безальтернативным передним приводом. О расширении географии кроссовера ничего не говорится.