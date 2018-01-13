Изобретатель из России представил гибрид Mercedes-Benz S500 и ГАЗ-66

Необычная идея пришла в голову одному российскому умельцу. Он соединил в один автомобиль Mercedes-Benz S500 и ГАЗ-66.

Работы по созданию «нового» автомобиля заняли у мужчины три года. Он взял 28-летний седан Mercedes-Benz S500 и поставил его на шасси грузовика ГАЗ-66. В техническом оснащении остались детали от немецкого автомобиля. Внедорожник ездит на 5,0-литровом восьмиступенчатом двигателе, мощность которого составляет 320 лошадиных сил.

На седан-внедорожник умелец поставил защитные листы из стали на бампер, крылья, по бокам. Сколько денег он потратил на такую переделку не сообщают.

К тому же владелец записал видео, которое он выложил на своем YouTube-канале. На нем показан этот автомобиль в работе. Сразу видно, что ему не страшны ни вода, ни снег.