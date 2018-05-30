ГИБДД прощает процедуру перехода автомобилей на газ

В последнее время все больше автомобилистов решило перейти с бензина на газ. Причем это касается не только частных случаев, даже предприятия массово переделывают свои автомобили.

Весной в России наблюдался бешенный скачок цен на бензин. Поэтому многие автомобилисты приняли решение переоборудовать свои автомобили, чтобы можно было ездить на газовом топливе, которое примерно в два раза дешевле бензина. Следующее подорожание цен на бензин ожидается уже осенью. Поэтому все спешат переделать свои автомобили именно к этому периоду.

Чтобы переоборудовать автомобиль, владельцам необходимо явиться в ГИБДД для осмотра транспортного средства. Но в связи с большим наплывом людей, организация не справляется. Поэтому ГИБДД решило упростить процедуру: от этого легче и проще станет как им, так и автомобилистам. Теперь не нужно привозить автомобиль на осмотр, достаточно просто оформить заявку по электронной почте. А затем, также по электронной почте, владелец автомобиля получит разрешение или отказ на переделку автомобиля.

В настоящее время в России на газовых двигателях ездит уже около 1,6 миллионов автомобилей.