Новый BMW iX3 будут производить в Китае

Автокомпания решила, то свою новинку BMW iX3 она будет производить в Китае. Она объяснила это тем, что именно на авторынке Поднебесной было продано больше всего автомобилей компании.

Так, в прошлом году в Китае реализовали 560 тысяч автомобилей BMW, и это оказалось больше чем удалось продать в США и Германии вместе взятых, а именно эти две страны являются крупнейшими рынками мира. Совместное предприятие BMW Brilliance Automotive, расположенное в Китае производит 2/3 всех автомобилей компании, продаваемых на авторынке Поднебесной.

ВВА начнет производство BMW iX3 сразу же после запуска сборки обычного BMW X3. Это совместное предприятие имеет не только пару заводов, на которых осуществляется сборка автомобилей, но и новое предприятие по производству двигателей, в том числе и электрических аккумуляторов.

На новый BMW iX3 установят мощнейший аккумулятор, мощность которого составляет 70 кВ/ч и 270 лошадиных сил. На полном заряде автомобиль способен проехать до 400 километров. Зарядить аккумулятор можно будет за рекордно короткое время – 30 минут.