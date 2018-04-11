Официально Suzuki Jimny появится в России весной 2019 года

Продажи нового Suzuki Jimny уже стартовали в Японии. В Россию же новинка попадет только весной 2019 года.

Автомобиль, который будут продавать во всем мире, будет немного отличаться от версии, представляемой в Японии. Так, ему расширят колею, обвес сделают более массивным. Построен автомобиль на базе рамы лестничного типа.

От оригинальной версии Suzuki Jimny будет отличать объем двигателя. Он увеличиться от 1,3 до 1,5 литра. Обновленный двигатель получит мощность в 102 лошадиные силы, а его крутящий момент составит 130 Нм.

Покупателям автомобиль представят в двух вариациях: «механика» на 5 ступеней или же «автомат» на 4. Полный привод будет установлен на всех автомобилях, не зависимо от комплектации.

Автомобили Suzuki Jimny не пользуются в России особым спросом. Так, например, сейчас в РФ можно приобрести этот автомобиль прошлого поколения. И в 2017 году было продано всего 206 единиц, а за первые 5 месяцев этого года – уже 134. Цена на такой автомобиль начинается от 1 миллиона 175 тысяч рублей. Сколько будет стоить, новинка пока не известно, более подробную информацию о нем поступит ближе к старту продаж.