В Китае запустили производство Volkswagen Tayron

Новенький кроссовер Volkswagen Tayron уже начали производить в Китае. Собирают автомобиль на заводе, который принадлежит и FAW, и Volkswagen.

Прототип Tayron, который назвали Advanced Mid-Size SUV, был представлен еще в марте этого года в столице Китая. Сообщается, что новинка займет промежуточное место между Volkswagen Tiguan L и Teramont в мдельном ряду автокомпании.

Двигатель на автомобиле стоит 2,0-литровый с мощностью в 186 или же 220 лошадиных сил. Полный привод.

Среди дополнительных функций можно выделить климат- и круиз-контроль, стеклянную крышу, автозапуск с кнопки, диски стоят легкосплавные на 18-20 дюймов. Продажа Volkswagen Tayron начнется уже осенью, но сначала автомобиль будет доступен только в Китае.