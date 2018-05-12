В Россию приехал Hyunai Creta Limited Edition

На российский авторынок выходит новый корейский кроссовер Hyundai Creta Limited Edition. Такой информацией поделились в пресс-центре южнокорейского автопроизводителя.

Новый Hyundai Creta Limited Edition обзавелся хромированной решеткой радиатора, серебристыми накладками на бампера и особой эмблемой с начертанным названием серии. Спецверсия предлагается для переднеприводных кроссоверов, оснащенных 1,6-литровым агрегатом с производительностью в 123 лошадиных сил. Мотор работает в тандеме с 6-скоростной АКПП.

Список оснащения нового Hyundai Creta Limited Edition представлен легкосплавными колесными дисками размером 17 дюймов, навигационной системой с 7-дюймовым тачскрином, который поддерживает сервисы Apple CarPlay и Android Auto и камерой заднего обзора. Тираж новинки достигнет 1800 экземпляров, а продаваться машины будут с 10 июля по 30 сентября нынешнего года. Новый Hyundai Creta Limited Edition обойдется от 1 115 9 0 рублей.