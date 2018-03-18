Toyota Land Cruiser 70 превратился в шахтерский электрокар

Австралийская компания BHP, которая специализируется на добыче полезных ископаемых, создала на базе культового Toyota Land Cruiser 70 электрокар. Его будут использовать для инспекции шахт компании.

Над переработкой внедорожника работали инженеры аделаидской фирмы Voltra. Подкапотное пространство электровнедорожника занимает полностью электрический двигатель, который работает в паре с комплектом литий-ионных аккумуляторов. Они заражают агрегат с помощью системы рекуперации энергии при торможении. Однако, интересен тот факт, что у внедорожника остался полноприводный механизм.

Первоначально внедорожник будут тестировать в урановой шахте Олимпик Дэм на юге Австралии. При тестировании эксперты обратят внимание на ходовые характеристики, уровень надежности, подзарядки батарей и подверженность коррозии.

После испытаний эксперты компании примут решение о внедрение электрического транспорта. Вероятно, использование электровнедорожников Toyota Land Cruiser поможет уменьшить расходы, отпускаемые на содержание автопарка BHP на 10-20%.