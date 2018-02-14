"Сталинский" лимузин ЗИС-110 оценен в 25 000 000 рублей

В сети появилась информация о продаже редкого ЗИС-110, которые имеет пробег в 1000 км и оценен в 25 000 000 рублей. Сообщается, что такой автомобиль создавался под надзором самого Иосифа Сталина и стал первым лимузином представительского класса в СССР.

Отмечается, что за такую цену в России можно приобрести стандартное исполнение премиального британского внедорожника Rolls-Royce Cullinan. На рынке же ЗИС-110 стоит от 185 000 до 500 000 долларов, а его выпуск датирован 1953 годом.

Под капотом ЗИС-110 разместился 8-цилиндровыйй агрегат объемом 6,0 литра с отдачей в 140 «лошадок». В действие двигатель приводится 3-ступенчатой механической трансмиссией. Общий тираж ЗИС-110 составил 2 089 экземпляров, а машина выпускалась до 1961 года. Стоит сказать, что 4-дверный лимузин фактически создали с американского Packard 180 Tourin Sedan.