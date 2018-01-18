Экстремальный Lamborghini Aventador SVJ собирается установить новый рекорд на Нюрбургринге

Итальянский суперкар Lamborghini Aventador SVJ запечатлели на немецкой гоночной трассе Нюрбургринг. Сообщается, что автомобіль привезли на трек для установки нового рекорда скорости для серийных машин.

Наиболее скоростным массовым спорткаром на сегодняшний день является штутгартский Porsche 911 GT2 RS, который преодолел круг за 6 минут 43 секунды. «Итальянец» же проехал круг за 6 минут 54 секунды, уступив «немцу» всего 6,7 секунд. Отмечается, что тогда всему виной были погодные условия, поэтому при благоприятной погоде результат итальянского спорткара может стать намного лучше. Если это произойдет, то Lamborghini Aventador SVJ станет не только наиболее скоростным серийным автомобилем, но и самым быстрым авто в своем семействе.

Подкапотное пространство экстремального Lamborghini Aventador SVJ занимает 12-цилиндровый атмосферный мотор объемом 6,5 литра с производительностью в 800 лошадиных сил. Интересно, что суперкар позаимствует активную аэродинамику Aerodinamica Lamborghini Attiva от купе Lamborghini Huracan Performante.