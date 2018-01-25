В Воронеже сфотографировали «Жигуль», который все ненавидят

В Воронеже сняли на видео ВАЗ-2107, который прозвали «Авто-колонка». Данное прозвище дали автомобилю, потому что он оборудован множеством динамиков, которые сложно сосчитать.

Антон Сердюков опубликовал видео с «семеркой-колонкой» на своей странице в Instagram. Авто готовили к соревнованиям по автозвуку. Сложно сосчитать, сколько всего динамиков установлено в ВАЗ-2107, однако в двери насчитывается 20 крупных и 24 мелких колонок.

Жители Воронежа негативно восприняли «семерку-колонку». Подобная реакция естественна, поскольку если владелец решит включить аудиосистему и проехать вдоль жилого дома, то окна жильцов точно задрожат.

Даже автолюбители не оценили такого оснащения, поскольку музыку, все равно не слышно. Жители предположили, что водитель может быстро оглохнуть из-за установленной аппаратуры.