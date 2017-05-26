Воронежец предупредил водителей о заправочных мошенниках на М4 «Дон»

Жители Воронежа предупреждают друг друга о мошенниках, орудующих на АЗС. По словам горожан, на злоумышленников можно наткнуться на дороге от Москвы до столицы Черноземья.

Один из горожан в интерне рассказал о своей поездке из Москвы в Воронеж, во время которой повстречал несколько мошенников на трассе М4 «Дон».

Воронежец рассказал, что мошенники «работают» на заправочных станциях, где просят деньги на топливо. По словам рассказчика, впервые он столкнулся с мошенников в 30 км от Москвы. Позже мужчина повстречал такого же «разводилу» в Тульской области. Воронежец пояснил, что мошенник предложил ему свой телефон в залог. Мобильное устройство было отключено, и злоумышленник утверждал, что у него села батарея. Также горожанин отметил, что мошенник представился украинцем, но у него не было акцента.

Примерно такая же история приключилась с воронежцем в Липецкой области. По мнению горожанина, такой всплеск мошеннической деятельности на трассе М4 «Дон» обусловлен сезоном отпусков. Автомобилист предполагает, что подобных злоумышленников можно будет встретить на каждой АЗС в обе стороны от Петербурга и до самого побережья Черного моря.