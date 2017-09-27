Эксперты назвали самые популярные сегменты на авторынке РФ за май

В мае 2018 года на российском автомобильном рынке было реализовано 137 200 новых легковых автомобилей, что на 17,8% выше результата мая минувшего года. Эксперты «АВТОСТАТ» отметили, что рост продаж зафиксирован во всех сегментах рынка.

По данным аналитиков, самым востребованным сегментом по-прежнему остается SUV – на долю внедорожников и кроссоверов пришлось 42,8% от всей реализации. Лидеров сегмента остается корейский кроссовер Hyundai Creta с показателем в 5 759 единиц.

Далее в структуре рынка следует сегмент B, на долю которого пришлось 52 200 автомобилей или 38,7% рынка. Лидирует в своём классе корейский седан KIA Rio, который в мае приобрели 8 857 российских клиентов.

На третьем месте расположился сегмент C, который занимает долю в 6,7%. В мае россияне приобрели 9 1000 таких машин, что показывает рост на 0,5%. Лидером в своем классе остается чешский Skoda Octavia с результатом в 2 002 машины.