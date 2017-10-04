Bentley Bentayga стал самым быстрым кроссовером на Пайкс-Пик

Премиальный Bentley Bentayga стал самым быстрым кроссовером в гонке по подъёму на гору Пайкс-Пик. Отмечается, что люксовый SUV, управляемый пилотом Рисом Миллером, смог преодолеть 19,9-километровую дистанцию всего за 10 минут и 49,9 секунды.

По данным Bentley, кроссовер Bentley Bentayga проходил тщательную подготовку к гонке на протяжении шести месяцев. Прежде всего модель практически полностью лишили интерьера, что позволило сэкономить порядка 300 килограммов массы. Более того, список оснащения пополнила адаптивная гидравлическая подвеска.

Что касается внешних новшеств, то Bentley Bentayga получил новый аэродинамический обвес, который выполнен из углеродного волокна. Комплект включает в себя юбки, диффузор, а также массивный спойлер сзади.

Под капотом Bentley Bentayga расположился заводской мотор W12, отдача которого составляет 608 «лошадок». Предыдущий рекорд для кроссовера составлял 12 минут и 36,61 секунды.