Land Rover Defender Джеймса Бонда продадут на аукционе за $331 000

Внедорожник Land Rover Defender, задействованный в съемках фильма о Джеймсе Бонде, уйдет с молотка. Транспортное средство имеет дорогостоящие доработки и соответствующий ценник.

Land Rover Defender, появившийся в кадре фильма о Джеймсе Бонде, получил название Spectre. Транспортное средство будет продано аукционом Bonhams. Машина отправится на торги в ближайшее время. Стоимость автомобиля, как сообщает издание Motor1, составит от 292 000 до 331 000 долларов.

Всего было собрано 10 внедорожников Land Rover Defender в версии Spectre. Машину разрабатывали специалисты подразделения Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations и мастера тюнинга из Bowler. Все экземпляры, кроме одного, использовались для рекламы своего производителя, и только один автомобиль отправился на съемки в кино.

Внедорожник из фильма о Джеймсе Бонде, примечателен большими 37-дюймовыми колесами. Машина доработана спортивными амортизаторами Bilstein, креслами Recaro и каркасом безопасности. Кроме того, автомобиль получил модернизированный дизельный двигатель отдачей 187 л.с.

Ранее с молотка уже спорткар Aston Martin DB5, в 1995 году задействованный в фильме о Джеймсе Бонде. Машина сошла с конвейера в 1965 году. В кадре этим автомобилем управлял Пирс Броснан.