В российский офис Haval назначили нового гендиректора

Компания «Хавейл Мотор Рус», которая является российским офисом китайского Haval, получила нового генерального директора. С 25 июня 2018 года должность занял Чэн Сяогуан, который будет развивать новую бизнес-стратегию.

Согласно данным СМИ, Чэн Сяогуан сменил на посту Коу Сюйгуана, который занимал должность последние четыре года. Бывший руководитель займет новую должность в китайском офиса премиального бренда.

Чэн Сяогуан во время общения с прессой заявил, что в начале 2019 года в Тульской области начнёт свою работу новый завод, который будет производить кроссоверы по полному циклу. Также в течение следующего года топ-менеджер планирует увеличить продажи бренда в РФ втрое. Напомним, что по итогам января-мая текущего года россияне приобрели 989 авто марки Haval, что превышает прошлогодний результат на 44%.