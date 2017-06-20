«Футбольный» УАЗ «Патриот» пользуется хорошим спросом в России

В России стартовал приём заказов на особую версию модели УАЗ «Патриот», которая была создана в честь Чемпионата мира по футболу. К настоящему времени дилеры приняли уже порядка 300 заявок.

«Футбольный» УАЗ «Патриот» предлагается по цене в 995 000 рублей, при этом в текущем месяце такой автомобиль можно приобрести со скидкой до 70 000 рублей. «Патриот», посвящённый ЧМ-2018 примечателен окрасом кузова «Синий Байкал», кожаным салоном, специальными логотипами, атермальными стеклами, климат-контролем и т. д.

По словам PR-менеджера российской компании Екатерины Калининской, российские автолюбители с энтузиазмом встретили новую модификацию внедорожника.

Напомним, автопроизводитель с конца мая нынешнего года начал предлагать в России экспедиционную спецверсию. Завод производит такой автомобиль лимитированными партиями, однако спрос уже превышает предложение. Екатерина Калининская подчеркнула, что завод полностью справляется с заказами.

Примечательно, что поначалу покупатели заказывали такой автомобиль только в рыжем цвете, но затем начали поступать заявки на вариант с зелёным кузовом. Стоимость экспедиционного варианта внедорожника достигает 1 039 990 рублей.