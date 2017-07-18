Datsun привезет в Россиию хэтчбек для активного отдыха

Японские машиностроители намерены вывести на авторынок России новый хэтчбек Datsun для активного отдыха. Транспортное средство разработано с учетом требований отечественного потребителя. Об этом проинформировал пресс-центр бренда.

В сообщении Datsun говорится, что новинка будет больше, чем просто хэтчбеком, и ярче, чем автомобиль для города. Подробные данные о новинке для России японцы пока не озвучивают. Согласно слухам, основой для машины послужил хэтчбек mi-DO.

Сейчас россиянам предлагается хэтчбек Datsun mi-DO. Стоимость автомобиля составляет в РФ не менее 536 000 рублей. Машина комплектуется МКПП в базовом исполнении. Для «топовой» версии модели ценой 673 000 рублей предусмотрена АКПП. Моторный отсек хэтчбека занимает бензиновый агрегат 1.6 отдачей 87 или 106 л.с.

За прошедшее время текущего года, не считая показателей июня, продажи марки Datsun в России составили 7 399 автомобилей. Спрос на машины бренда упал в годовом сравнении в РФ на 18%.

Самой востребованной моделью Datsun в стране остается Datsun on-DO. Самой новой машиной японского бренда является Datsun Cross, и представляет собой товарный вариант шоу-кара Go Cross. Основой для кроссовера послужило то же шасси, на котором построена модель Go. Моторный отсек паркетника занимает мотор 1.2 отдачей 68 л.с. или 78 л.с. Двигатель комплектуется МКПП или вариатором X-Tronic CVT.