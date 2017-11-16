Эксперты рассказали, чем опасен 92-й бензин для современных машин

Многие водители предпочитают заливать в бак 92-й бензин вместо АИ-95, чтобы немного сэкономить. Однако эксперты уверяют, что подобное решение может обернуться куда более крупными затратами на ремонт авто.

Как известно, 92-й бензин дешевле 95-го всего на три рубля, однако использование более доступного топлива может привести к проблемам с двигателем. За счёт более низкого октанового числа АИ-92 воспламеняется раньше, из-за чего может случиться детонация, которую можно определить по характерному дребезжанию.

В большинстве случаев современные моторы «переваривают» бензин с октановым числом не ниже 95. Дело в том, что сегодня автопроизводители стремятся делать более экологичные двигатели, а при использовании 95-го бензина гораздо меньше вредных выбросов.

Однако некоторые автомобили всё-таки можно заправлять 92-м бензином. Когда степень сжатия не превышает 10,5, водитель без проблем может использовать топливо с любым октановым числом.

Применяя 92-й на машинах с высокой степенью сжатия, автомобилист столкнётся с необходимостью проводить капитальный ремонт двигателя. Также может выйти из строя катализатор, вследствие чего мотор изнашивается в несколько раз быстрее.