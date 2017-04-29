Шпионы рассекретили салон нового седана Chery Arrizo GX

Ранее сообщалось, что в рамках Пекинского мотор-шоу была показана внешность нового седана Chery Arrizo GX. Теперь же фотошпионы показали в интернете снимки салона автомобиля.

Фотографии указывают на то, что новый седан Chery Arrizo GX получил салон в фирменной концепции своей марки. Однако фронтальную панель, дефлекторы воздуховодов и руль китайцы решили сделать несколько иными по сравнению с другими новыми моделями бренда. Также автомобиль получил большой цветной монитор бортового компьютера на панели приборов и внушительный тачскрин мультимедийной установки.

Основой для седана Chery Arrizo GX послужила инновационная платформа M1X. Ее китайцы спроектировали вместе со специалистами группы Jaguar Land Rover. Передняя часть кузова машины напоминает флагманский Tiggo 8. У автомобилей похожи радиаторная решетка, оптика и передний бампер со светодиодными ДХО.

Новый седан Chery Arrizo GX получил габариты 4700х1825х1482 мм. Размер колесной базы транспортного средства составляет 2 670 мм.

Моторный отсек седана Chery Arrizo GX занимает агрегат 1.5 с турбонаддувом. Его производительность составляет 147 л.с. Агрегат комплектуется пятискоростной МКПП или бесступенчатым вариатором.

На внутреннем рынке новый Chery Arrizo GX появится в июле-сентябре текущего года. Не исключено, что автомобиль доберется до российского рынка.