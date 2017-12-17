Россиян дразнят новыми кроссоверами Chery Tiggо 4 и Tiggо 7

Китайские машиностроители решили в честь ЧМ-2018 провести в России автопробег. В рамках данного мероприятия были задействованы новые кроссоверы Chery Tiggо 4 и Chery Tiggо 7. Обе модели позже появятся на рынке РФ.

Компакт-кросс Chery Tiggо 4 официально представят в России будущей осенью. Презентация модели Tiggо 7 запланирована в стране на конец 2018 или начало 2019 года. Первая модель продается на внутреннем рынке под названием Tiggо 5x. Китайцам уже год предлагается этот автомобиль. Силовую линейку кроссовера представляют бензиновые турбодвигатель 1.5 отдачей 147 л.с. и атмосферный агрегат 2.0 производительностью 122 л.с. Первая установка сочетается с МКПП или вариатором, а для второго мотора предусмотрены МКПП и РКПП с двойным сцеплением.

Кроссовер Chery Tiggо 7, продающийся в Китае с прошлого года, по сравнению с «четверкой» имеет несколько иную внешность и другое оснащение, силовую линейку полностью заимствует у Tiggо 4. Какими будут новые кроссоверы для России, и какие ценники они получат в РФ, пока неизвестно.