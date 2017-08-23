Эксперты: Электрокары Tesla менее экологичны, чем авто на бензине

Специалисты, представляющие компанию Engaged Tracking, исследовали автомобиль американской марки Tesla, после чего пришли к выводу, что экологичность электрокаров в сравнении с машинами на бензине, сильно преувеличена.

Компания Engaged Tracking занимается проверками транспорта на экологичность для потенциальных инвесторов. Ее специалисты признают, что автомобили Tesla являются высокотехнологичными электрокарами, которые сами по себе практически не вредят окружающей среде, но их производство, по степени вреда парниковыми газами, ничем не уступает бензиновым или дизельным автомобилям.

По словам специалистов, подобной проблемой отличилась на только Tesla. Например, баварский бренд BMW тоже наносит много вреда окружающей среде производством модели i3.

По уточнению экспертов, производство одного экземпляра Tesla Model S выбрасывает в атмосферу 1,5 тонны углекислого газа. При выпуске электрокара BMW i3 выделяется 1,3 тонны газа.

К слову, теперь имеется очередное доказательство того, что электрокары не так экологичны, как говорят автопроизводители. Более того, ученые много раз предупреждали, что использование электромобилей не будет эффективным в вопросе сохранения экологии, так как с ростом числа таких машин вырастет и производство электроэнергии, которое наносит вред окружающей среде.