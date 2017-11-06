Назван ТОП-5 самых необычных LADA «Нива»

Внедорожник «Нива» выпускается более 40 лет, за это время он успел завоевать в России статус культового автомобиля. Эксперты назвали пять самых необычных модификаций LADA «Нива».

Первое место заслуженно получил бронированный вариант исполнения «Бронто». Такая «Нива» получила литые диски и ряд дополнительных опций. Цены на модель в версии «Бронто» начинаются от 355 000 рублей.

На втором месте расположился ВАЗ-2329 с ценником от 370 000 рублей. Это тюнинговый вариант знаменитого внедорожника. В ходе доработок его превратили в пикап.

Третью позицию занял вездеход «Бронто Марш», отличительной особенностью которого стали огромные колёса. Приобрести такой автомобиль можно за 500 000 рублей.

Служебный автомобиль «Лаура» разместился на четвёртой строчке рейтинга. Некоторые элементы машины являются бронированными. Стоимость такой модификации составляет всего 245 000 рублей. Замыкает ТОП-5 LADA «Нива» 2010 года выпуска, за которую просят 450 000 рублей.