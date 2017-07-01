Прототип Volkswagen I.D. R Pikes Peak прославился на Пайкс-Пике

В течение нескольких прошлых лет, на абсолютном зачете в Пайкс-Пика электрокары приближались к победе, но, уступали бензиновым соперникам. Теперь же на трек вышел прототип Volkswagen I.D. R Pikes Peak, который показал, на что способны «зеленые» болиды в горах.

24 июня на трек вышел прототип Volkswagen I.D. R Pikes Peak. Автомобиль оснащен 680-сильной установкой, и имеет аэродинамические решения кузова, придающую ему большую прижимную силу. На Пайкс-Пик машиной управлял пилот Ромен Дюма. Ему удалось установить новый рекорд для электрокаров в рамках гонки, а также обнулить абсолютный рекорд Себастьена Лёба, который в 2013 году преодолел трек на Peugeot 208 T16 с результатом в 8:13,878.

Ромен Дюма на прототипе Volkswagen I.D. R Pikes Peak покорил Пайкс-Пик за 7:57,148. Примечательно, что на неукороченной дистанции данный показатель стал первым, не превысившим планку в 8 минут.

Вторым достижением для концерна VW на Пайкс-Пик стало появление на треке доработанного кроссовера Bentley Bentayga, который отличился новым рекордом среди серийных SUV (10:49,9). Управлял машиной пилот Рис Миллен. Чтобы участвовать в гонке, британский вседорожник лишился 300 кг «люксовой начинки» интерьера. Кроме того, машина получила каркас безопасности, систему пожаротушения, другие колеса и выпускную систему Akrapovic