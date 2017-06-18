Составлен ТОП-5 советов безопасной езды в жару

В середине следующей недели в российской столице ожидается сильная жара, поэтому водителям стоит подготовиться к такой погоде. СМИ рассказали, как лучше всего пережить жару за рулём авто.

Прежде всего автомобилистам рекомендуется проветривать машину перед длительной поездкой, ведь в закрытом авто в жару воздух может прогреться до 60 градусов. Кроме того, во время простоя может сильно нагреться пластик, который выделяет токсичные испарения. Также очень важно содержать автомобиль в чистоте, ведь грязная поверхность больше нагревается.

Далее в ТОП-5 следует совет по отключению двигателя в том случае, если автомобилист попал в пробку. Данная мера поможет предотвратить перегрев мотора.

Эксперты рекомендуют водителям использовать солнечные очки, а также соблюдать дистанцию, ведь раскаленный асфальт выделяет маслянистую жидкость, которая может подвести, как и гололёд. Последний совет – следить за своим самочувствием. На жаре у водителей снижается реакция и повышается давление.