Кроссовер SsangYong Tivoli получил лимитированную версию Black Edition

Южнокорейская компания SsangYong презентовала новую лимитированную версию кроссовера Tivoli. Новинка с приставкой Black Edition доступна исключительно на корейском рынке.

Новый SsangYong Tivoli Black Edition от стандартного исполнения модели прежде всего отличается особым черным оттенком кузова Black Space, который сочетается с чёрными легкосплавными дисками размерностью в 18 дюймов. Кроме того, SUV украшен хромированными молдингами, а также особыми элементами на бампере.

Что касается интерьера, то салон SsangYong Tivoli Black Edition также выполнен в тёмных тонах. В списке оснащения появился круиз-контроль, а также ограничитель скорости и система предотвращения фронтальных столкновений.

Под капотом лимитированного кроссовера расположился 1,6-литровый турбодизельный агрегат, который генерирует 115 «лошадок». Также линейку пополнил 128-сильный бензиновый двигатель. На российском рынке доступна дорестайлинговая версия SsangYong Tivoli по цене от 999 000 рублей.