Mercedes-Benz выставит на продажу реплику первого автомобиля в мире

Спустя более 130 лет после появления первого в мире автомобиля компания Mercedes-Benz предлагает реплику трёхколёсного Benz Patent Motorwagen. О продаже такого автомобиля заявило подразделение All Stars Classic, занимающееся классическими моделями.

Карл Бенц оформил патент на «самодвижущееся транспортное средство с ДВС» в далёком 1886 году. Benz Patent Motorwagen стал первым автомобилем в мире. Ателье All Stars Classic создало несколько копий этого автомобиля ещё в 2001-2002 году, машины предназначались для автошоу и выставок.

Теперь один их экземпляров выставляют на продажу. Автомобиль Benz Patent Motorwagen Replika 2002 года выпуска полностью рабочий, его проверкой и обслуживанием занимались специалисты Classic Center.

Машина приводится в движение 1-цилиндровым 4-тактным мотором объёмом 954 см кубических, его мощность составляет всего 0,75 лошадиных сил. Максимальная скорость не превышает 16 км/ч. Стоимость Benz Patent Motorwagen Replika потенциальные покупатели могут узнать только лично.