В сети опубликовали первые снимки Suzuki Jimny 2019 с внедорожным обвесом

Неделю назад было рассекречено новое поколение Suzuki Jimny, которое получило более резкие очертания. Теперь в сети появились первые снимки модели 2019 года во внедорожном обвесе.

Внедорожник Suzuki Jimny 2019 получил крупные расширители арок колес, металлический передний бампер, защиту радиаторной решетки, лебедку и накладки на двери и крылья из пластика.

Специалисты также установили на Suzuki Jimny усиленный багажник на крышу с люстрой из четырех прожекторов, шноркель и большие колеса. Новое поколение сохранило внедорожные характеристики. В частности разработчики оставили рамную конструкцию, неразрезные мосты и понижающую передачу.

В салон Suzuki Jimny 2019 года установили новую переднюю панель, переработанную приборную панель, а также большой сенсорный экран комплекса мультимедиа. Под капотом внедорожника установлен атмосферник объемом 1.5 литра и турбодвигатель объемом 0.6 литра с отдачей в 64 л. с. В паре предложена МКПП на пять скоростей и АКПП на четыре.

В списке оснащения нового поколения числится шесть подушек безопасности, климат-контроль, бесключевой запуск двигателя, круиз-контроль, литые диски на 16 дюймов и светодиодные фары.