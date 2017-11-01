До конца 2018 года в продажу поступит BMW X3 M40i

Представители BMW сообщили, что к концу года в продажу поступит новая версия кроссовера X3 – M40i. Уже во второй половине 2018 года модель начнут предлагать на авторынке по цене от 55 000 долларов.

Новая версия внедорожника BMW X3 M40i составит конкуренцию немецким Audi SQ5 и Mercedes-AMG GLC 43. Авто оснастили битурбинной силовой установкой объемом два литра, которая генерирует до 350 «лошадей». В качестве трансмиссии клиентам предложат коробку-автомат на восемь скоростей.

Специалисты уже протестировали новую версию M40i. В результате стало известно, что подвеска была перенастроена, что улучшило управляемость кроссовера BMW X3. Помимо технических доработок новая версия отличается комфортным салоном. Клиенты получат два экрана комплекса мультимедиа, доработанную систему iDrive, систему распознавания знаком и другие системы помощи водителю.