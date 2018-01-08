Составлен ТОП-5 лучших маленьких кроссоверов 2018 года

Кроссоверы обретают всё большую популярность, а самыми распространенными представителями являются компактные версии. Автоэксперты составили ТОП-5 компакт-кроссов 2018 года.

В качестве критериев автоэксперты учитывали стоимость, надежность, качество и спрос на компактные кроссоверы. Возглавил ТОП-5 компакт-кросс Honda HR-V, оснащенный мотором объемом 1.8 литра с отдачей в 140 л. с., предлагают за 22 000 долларов, однако в России модель не представлена.

Второе место досталось Mini Cooper Countryman, однако модель предлагают по цене от 2 000 000 рублей. Тройку лидеров замыкает внедорожник Jeep Renegade, который предлагают по цене от 1 200 000 рублей. Модель отличается классическим стилем и высокой проходимостью.

На четвертой позиции оказался бюджетный компактный кроссовер Mitsubishi ASX, который имеет высокий уровень продаж в России. Модель доступна по цене от 850 000 рублей, при этом максимальная версия обойдется лишь в 1 700 000 рублей.

Замыкает ТОП-5 компакт-кроссов 2018 года Mercedes-Benz GLA, который в России доступен по цене от 2 000 000 рублей. Уже в базе внедорожник оснащен мотором на 156 л. с.