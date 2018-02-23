Назвали цену бюджетного хэтчбека Toyota Aygo

Представители компании Toyota объявили цену на свой новый хэтчбек Aygo. Новинка обойдется в 13,4 тысяч долларов.

Первыми приобрести Toyota Aygo смогут жители Великобритании. Производители предлагают свой автомобиль в двух вариациях: с тремя дверями за 13 тысяч долларов и с пятью за 13 тысяч 400 долларов. Также появились новые цвета Blue и Magenta.

Toyota Aygo оснастили двигателем в 72 лошадиные силы. Кроме того, предусмотрен фирменный пакет безопасности для хэтчбека.