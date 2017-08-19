Вездеход Русак нового поколения представили в России

В России представили новый вездеход нового поколения Русак. Русак создан в качестве прототипа вездехода, разрабатываемого для Антарктики и Арктики.

В РФ автомобиль уже протестировали на Чукотке, а также в Якутии. В ходе тестирования Русак опробовали на горных хребтах, болотах, дорогах с размокшим грунтом, снежной целине.

Такие вездеходы строят, прежде всего, специально для таких местностей, где построить дороги или не представляется возможности, или же не имеет смысла, как, например, в Арктике. Однако транспорт там все же необходим, иначе люди, проживающие в таких местах останутся отрезанными от мира.

Создан этот автомобиль благодаря разработкам ученых из технического университета в Нижнем Новгороде, а также конструкторов завода механических трансмиссий из Набережных Челнов. Русак называют вездеходом-амфибией, но не потому, что он умеет плавать, а потому, что он может преодолевать различны водные преграды.

Судя по последним тестированиям, Русак пока еще не подходит для использования в Арктике, его будут дорабатывать и выпустят в серийное производство в 2020 году.