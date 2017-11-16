Эксперты объяснили, почему при спуске с горы необходимо включать передачу

Многие автомобилисты при спуске с горы допускают ошибки, и, тем самым, они не экономят топливо, а наоборот еще больше его расходуют. Эксперты объяснили, как правильно ездить на таких участках дороги и как при этом можно сэкономить топливо.

Большинство автомобилистов предпочитают оставлять на передаче и газовать, а когда автомобиль теряет скорость, под уклоном они включают нейтральную передачу, при этом стараясь набрать максимальную скорость и с разбега взять другой подъем.

Чтобы сэкономить топливо автомобилистам эксперты рекомендуют выключать передачу вовсе и ехать за счет инерции. А в движении под уклоном рекомендуется оставлять автомобиль на передаче. И если же убрать ногу с газа, подача бензина в двигатель прекращается.

Преодолевать спуск на нейтральной скорости не рекомендуется, так как часто перед ними ставят знаки ограничения скорости в 80 км/ч, да еще и запрещается обгон, поэтому придется замедляться и терять всю набранную скорость.