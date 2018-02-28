Названы весомые преимущества дизельных двигателей

Несмотря на недавние скандалы, связанные непосредственно с дизельными моторами, эксперты назвали ряд преимуществ двигателей именно на «тяжелом» топливе.

Двигатели на дизеле расходуют намного меньше топлива, чем бензиновые. Все из-за КПД - если у дизельных моторов КПЛ составляет 40-50%,то у бензиновых – 30%. Поэтому у дизельных большая часть сгораемого топлива идет в мощность и крутящий момент, а у бензиновых почти все уходит в тело, которое и так необходимо отводить от цилиндров.

Конструкция дизельных моторов намного проще и не требует сложной системы охлаждения. Тем более, она не имеет электрической системы зажигания, которая доставляет немало хлопот у бензиновых.

Двигатели на «тяжелом» топливе способны выдавать хорошие показатели крутящего момента при небольших оборотах. Именно из-за этого эти двигатели применяют именно в тяжелой технике: трактора, грузовики и т.д.

Дизельные двигатели, в отличие от бензиновых, не привередливы к качеству топлива. Они могут отлично работать как на синтетическом топливе, так и на растительном масле.

И, по статистике, дизельные двигателе более безопасны. Они выделяют меньше легковоспламенимых паров, и, к тому же, дизельное топливо не так уж просто поджечь.