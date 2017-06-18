Американский умелец "скрестил" Volkswagen Beetle и Subaru GL

Американский умелец сумел построить новый автомобиль из двух старых. За основу были взяты легендарные автомобили Volkswagen Beetle и Subaru GL.

Фотографии нового автомобиля появились в социальных сетях. Подробности этого проекта не известны. И хотя новинка выглядит довольно необычно, эффект она производит ошеломляющий.

Создателю нового автомобиля удалось всех озадачить. Как известно, у Volkswagen Beetle двигатель расположен в передней части автомобиля, а у хэтчбека Subaru GL – в задней. Отсюда вопрос: где же находится двигатель у новинки. Споры между пользователями социальных сетей продолжаются, но все же большинство выступает за версию, что двигатель расположился в передней части, так как тогда останется больше места в задней.