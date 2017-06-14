Минивэн Chrysler Pacifica получит новое цветовое оформление

Американский бренд Chrysler, подконтрольный альянсу FCA, представил свой новый минивэн Chrysler Pacifica в новой окраске. Благодаря внедрению пакета S Appearance Package автомобиль получит радиаторную решетку, выполненную в черном глянце, черное оформление бамперов и черные колесные диски размером 18 дюймов.

Кроме того, данный пакет предусматривает использование черных оттенков в салоне Chrysler Pacifica. Черные кресла в салоне получили логотип S и исполнены в светло-серых тонах. Также дизайнеры окрасили в черный цвет центральную и верхнюю консоль. Двери и панель управления отделаны в оттенке Light Diesel Grey.

Технические параметры минивэна остались прежними. Под капотом авто разместился 6-цилиндровый мотор объемом 3,6 литра с отдачей 260 лошадиных сил. Пакет S Appearance Package обойдется в 595 долларов или в 37 627 рублей. Заказать такие дополнения можно будет только осенью.