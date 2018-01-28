Эксперты составили ТОП-5 наиболее бюджетных автомобилей с кондиционером

В настоящее время кондиционер в автомобиле является не роскошью, а необходимым компонентом салона, который особенно пригодится в разгар жаркого сезона. Специалисты составили рейтинг бюджетных автомобилей с кондиционером до 500 000 рублей.

Прежде всего эксперты обратили внимание на узбекский автомобиль в кузове седан Ravon Nexia, который обойдется россиянам в 449 000 рублей. За эту сумму можно купить авто, оснащенное 1,5-литровым 107-сильным мотором, работающим в паре с 5-ступенчатой МКПП. Кроме кондиционера машина получила ABS, ESP, водительский эйрбэг, бортовой компьютер и запасное колесо.

Второе место досталось китайскому Brilliance H230, за который придется отдать 459 900 рублей. Под капот машина получила 1,5-литровым мотор с отдачей 102 «лошадки» В действие двигатель приводится 5-ступенчатой «механикой».

ТОП-3 закрывает седан LADA Granta стоимостью в 467 700 рублей. Моторный отсек российского авто занимает 1,6-литровый агрегат с отдачей 87 «лошадок». Первая пятерка представлена Ravon R2 и Faw Oley. Первый стоит 485 000 рублей и обзавелся 1,2-литровым двигателем с мощностью в 85 «лошадок». Второй обойдется в 491 000 рублей и обустроен 1,5-литровой установкой с отдачей 102 л.с.