Новосибирец на Avito продает коллекцию игрушечных авто за 999 000 рублей

На портале Avito появилось объявление гласящее, что житель Новосибирска намерен продать свою коллекцию игрушечных машинок, выпущенных еще в СССР. За автомобили мужчина хочет выручить 999 000 рублей.

Новосибирец предлагает приобрести у него 700 разных машинок, отличающихся по форме, размерам и типа. За все это он хочет получить 999 000 рублей. Автор объявления отметил, что в его коллекции пребывают игрушечные версии настоящих автомобилей, среди которых можно выделить автобусы, легковые и грузовые машины, а также спецтехнику.

По словам продавца, все машины уменьшены в масштабе 1:43. Кроме коллекции, новосибирский житель продает еще и стеллаж, где разместились игрушечные авто.