Ирландия запретит использование обычных ДВС

Представители ирландского правительства недавно заявили, что в будущем на территории страны запретят использование автомобилей с традиционными ДВС. Такие меры обусловлены стремлением властей стать одной из самых экологически чистых стран Европы.

Первоначально власти Ирландии намеревались запретить автомобили с дизельными и бензиновыми агрегатами в 2040 году. Но позже решили ввести запрет на такой транспорт с 2040 года. Пока под запрет подпадают машины с обычными ДВС, но только неизвестно коснется ли это гибридных автомобилей.

Следует сказать, что кроме Ирландии, другие страны также задумались о запрете традиционных ДВС. Германские власти запретят въезжать в некоторые города дизельному транспорту. Такие же меры примут власти Калифорнии, Индии и КНР, интересно, что в Поднебесной полностью запретят ДВС.