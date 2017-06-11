ZF представила гибридный Renault Duster

Инженеры немецкой компании ZF разработали гибридную трансмиссию eAMT, которая предназначается для бюджетных автомобилей, оснащенных переднеприводным механизмом. Для испытаний агрегат был установлен на французский кроссовер Renault Duster.

Отмечается, что в состав гибридной трансмиссии входит роботизированная КПП, работающая в паре с одним сцеплением. В пресс-центре ZF пояснили, что в их системе были устранены недостатки роботизированной трансмиссии и отсутствуют рывки во время переключения передач. Функционирование электродвигателя, расположенного на задней оси согласуется с приводом сцепления, но электропривод задних колес может срабатывать и при резком разгоне или при пробуксовке передних колес на скользкой дороге.

Демонстрационный Renault Duster сделали подключаемым гибридом. Он оснащен всеми режимами, присущими для гибридных авто. Будет ли внедряться гибридная трансмиссия eAMT в массовые автомобили покрыто тайной. Скорее всего, немцы выйдут на индийский рынок, где выпускается Renault Duster с правым расположением руля и "роботом".