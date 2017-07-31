Составлен ТОП-5 лучших подержанных автомобилей Audi

Несмотря на то, что бренд Audi относится к премиальному сегменту, можно приобрести подержанные автомобили марки по довольно демократической цене, но лучше выбирать наиболее надежные модели, так как ремонт и обслуживание могут стоить очень дорого. Эксперты составили рейтинг наилучших машин Audi, предлагаемых на вторичном авторынке.

Прежде всего нужно назвать Audi A4 B5, который сменил культовый Audi 80. Автомобиль почти не подвергается коррозии, благодаря отличному качеству сборки. Под капотом авто разместился 4-цилиндровый агрегат объемом 1,8 литра с мощностью в 125 лошадиных сил. Мотор работает в тандеме с 5-скоростной МКПП.

Четвертое место досталось Audi A6 C5. Он получил высокий уровень комфорта и отличается хорошей надежностью. Авто обзавелось 6-цилиндровым мотором с мощностью от 110 до 450 л.с. Агрегат функционирует в тандеме с 5- и 6-ступенчатом МКПП.

ТОП-3 закрывает Audi Q5. Его оснастили 3,2-литровым 270-сильным 6-цилиндровым двигателем, работающим в паре с МКПП и АКПП. Кроме него можно выделить 2-литровый дизель. Вторая позиция принадлежит Audi 80, получивший под капот 1,8- и 2-литровые агрегаты. Такой автомобиль характеризуется низкой ценой на запчасти, что позволяет назвать его наиболее дешевой машиной в рейтинге. Лидером рейтинга выступает Audi 100, в моторном отсеке которого разместили 4- и 5-цилиндровые силовые установки.